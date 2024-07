Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Donnerstagnachmittag stark gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Papiere zuletzt 12,1 Prozent.

Das Papier von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 12,1 Prozent auf 128,70 EUR. Der Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 130,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 168.396 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie liegt somit 15,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,57 Prozent würde die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,33 EUR je Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie aus.

Am 04.04.2024 hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) ein EPS von -0,55 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 560,22 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 372,05 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im Jahr 2024 -0,189 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

