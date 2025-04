Redcare Pharmacy: Strategie geht auf - Wachstum hält an

Christian Scheid

Redcare Pharmacy hat die Erlöse im ersten Quartal um 28 Prozent auf 717 Mio. Euro gesteigert.

In Deutschland wurden die Umsätze mit E-Rezepten im ersten Quartal auf 108 Mio. Euro sogar fast verdreifacht. Diese Kennziffer steht besonders im Fokus von Investoren und Analysten, da das Geschäft mit den E-Rezepten wesentlicher Bestandteil der Strategie der Online-Apotheke ist. Dank der Gewinnung von 0,6 Mio. Neukunden überschritt die Gesellschaft erstmals die Marke von 13 Mio. aktiven Kunden.

Ergebniszahlen nannte das Management nicht, jedoch soll die Ebitda-Marge "wieder positiv ausfallen", so Finanzvorstand Jasper Eenhorst. Das Unternehmen habe die Marketingkostenquote trotz des schnellen Wachstums "verbessert". Redcare sei "klar auf Kurs", die Jahresziele zu erreichen. Bereits im März hatte Redcare für das laufende Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von mindestens einem Viertel in Aussicht gestellt. Basierend auf knapp 2,4 Mrd. Euro Erlös im vergangenen Jahr wären das im schlechtesten Fall 3,0 Mrd. Euro. Die Ebitda-Marge soll sich auf 2,0 bis 2,5 Prozent etwas verbessern.

Auch Warburg Research geht davon aus, dass die Online-Apotheke auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen. Daher haben die Experten das Kursziel für die Aktie von Redcare Pharmacy von 178 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei unserem Bonus Cap aus ZJ 2/25 ist ein solch starker Anstieg gar nicht nötig. Um die Maximalrendite von aktuell 17,5 Prozent zu erreichen, reicht es aus, dass der Kurs bis September 2025 nie auf oder unter 80 Euro fällt. Der Abstand zu dieser Marke beträgt aktuell 30,8 Prozent (ISIN DE000UG1WUC3).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



