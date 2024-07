Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: MDAX Aktie Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) gewinnt am Freitagmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke). Zuletzt stieg die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 135,30 EUR.

Die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 135,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie sogar auf 136,10 EUR. Bei 133,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66.017 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien.

Bei 153,00 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie mit einem Kursplus von 13,08 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,22 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Abschläge von 31,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 145,78 EUR für die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Am 04.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) im vergangenen Quartal 560,22 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 372,05 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,182 EUR je Aktie in den Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Gewinnzone

Redcare Pharmacy-Aktie profitiert: Redcare Pharmacy in Q2 mit Umsatzsprung

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags