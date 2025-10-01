Reddit Aktie News: Reddit gibt am Mittwochnachmittag deutlich nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 7,0 Prozent auf 214,00 USD abwärts.

Das Papier von Reddit gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 7,0 Prozent auf 214,00 USD abwärts. Bei 208,19 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 214,45 USD. Zuletzt wurden via New York 377.456 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,81 USD an. 32,15 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,53 USD ab. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 231,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 499,63 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 281,18 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Reddit wird am 04.11.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,86 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen

Tesla-Aktie: Visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal