Reddit Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Reddit

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 10,5 Prozent auf 205,90 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 10,5 Prozent auf 205,90 USD. Das Tagestief markierte die Reddit-Aktie bei 205,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,45 USD. Zuletzt wurden via New York 1.104.365 Reddit-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 282,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 37,35 Prozent Plus fehlen der Reddit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 68,66 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 lud Reddit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reddit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 499,63 Mio. USD im Vergleich zu 281,18 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2025 1,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

