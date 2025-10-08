Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 199,45 USD.

Die Reddit-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 199,45 USD. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 196,10 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 205,93 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 155.526 Reddit-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 282,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 29,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 69,31 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 187,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 31.07.2025. Reddit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 499,63 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,86 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher

Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen

Tesla-Aktie: Visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene