Reddit im Fokus
Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Mittwochabend auf rotes Terrain
08.10.25 20:24 Uhr
08.10.25 20:24 Uhr
Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Mittwochabend auf rotes Terrain

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Reddit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 201,24 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,3 Prozent auf 201,24 USD. Die Reddit-Aktie sank bis auf 195,10 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 205,93 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 648.136 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 282,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,31 USD am 11.10.2024. Abschläge von 65,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 499,63 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 1,86 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

