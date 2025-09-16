Reddit Aktie News: Reddit verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 255,08 USD.

Die Reddit-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 4,3 Prozent auf 255,08 USD nach. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 254,05 USD. Bei 262,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 153.225 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 268,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Reddit-Aktie somit 4,82 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2024 Kursverluste bis auf 59,31 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,75 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 499,63 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 1,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Tesla-Aktie: Visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Innerhalb weniger Tage nach Start: Teslas Robotaxis mit zahlreichen Fahrfehlern