Reddit Aktie News: Reddit am Abend mit grünen Vorzeichen

26.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Reddit zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 237,00 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
238,62 USD 5,87 USD 2,52%
Charts|News|Analysen

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 237,00 USD. Bei 239,00 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 235,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 225.806 Reddit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,33 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2024 auf bis zu 64,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,77 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 31.07.2025. Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 499,63 Mio. USD – ein Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 281,18 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2025 1,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

