Reddit Aktie News: Reddit am Freitagnachmittag gefragt

Die Aktie von Reddit zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 236,16 USD.

Das Papier von Reddit legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 236,16 USD. Bei 239,00 USD erreichte die Reddit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 235,00 USD. Bisher wurden via New York 76.280 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 64,53 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 265,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Reddit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Reddit gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 USD, nach -0,06 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 499,63 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 281,18 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Reddit im Jahr 2025 1,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

