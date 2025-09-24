Reddit Aktie News: Reddit fällt am Nachmittag

So entwickelt sich Reddit

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 227,08 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,7 Prozent auf 227,08 USD. Die Reddit-Aktie gab in der Spitze bis auf 223,64 USD nach. Bei 228,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 171.936 Reddit-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 282,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 251,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 281,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Reddit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2025 1,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

