Reddit Aktie News: Reddit am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Reddit. Das Papier von Reddit befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 232,49 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 232,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Reddit-Aktie bisher bei 223,64 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Reddit-Aktien beläuft sich auf 449.283 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,81 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,64 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,53 USD ab. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 260,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 USD, nach -0,06 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 499,63 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Reddit am 04.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Reddit-Aktie in Höhe von 1,85 USD im Jahr 2025 aus.

