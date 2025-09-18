Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Freitagnachmittag tiefer

So bewegt sich Reddit

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 262,55 USD.

Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 262,55 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 262,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,71 USD. Zuletzt wurden via New York 123.255 Reddit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 282,81 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 7,72 Prozent wieder erreichen. Bei 63,60 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,78 Prozent.

Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 499,63 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 281,18 Mio. USD umsetzen können.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,85 USD je Reddit-Aktie.

