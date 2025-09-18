DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.171 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,65 -1,3%Gold3.671 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
So bewegt sich Reddit

Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Freitagnachmittag tiefer

19.09.25 16:10 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Reddit. Die Reddit-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 262,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
255,93 USD -14,78 USD -5,46%
Charts|News|Analysen

Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 262,55 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Reddit-Aktie bis auf 262,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,71 USD. Zuletzt wurden via New York 123.255 Reddit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 282,81 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Reddit-Aktie mit einem Kursplus von 7,72 Prozent wieder erreichen. Bei 63,60 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,78 Prozent.

Für Reddit-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,48 USD gegenüber -0,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Reddit im vergangenen Quartal 499,63 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reddit 281,18 Mio. USD umsetzen können.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,85 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Tesla-Aktie: Visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Innerhalb weniger Tage nach Start: Teslas Robotaxis mit zahlreichen Fahrfehlern

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Reddit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Reddit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Reddit

DatumMeistgelesen
Wer­bung