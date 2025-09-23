Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochnachmittag verlustreich

DAX23.705 +0,4%ESt505.478 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.355 +0,1%Nas22.577 ±0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,52 +1,1%Gold3.755 -0,2%
24.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Reddit-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 237,15 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 237,15 USD ab. Bei 235,41 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 241,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 170.690 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Reddit-Aktie 19,25 Prozent zulegen. Bei 63,60 USD fiel das Papier am 25.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 272,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 31.07.2025 hat Reddit die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 499,63 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Reddit am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,85 USD je Aktie belaufen.

