Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Abend nordwärts

Aktie im Blick

24.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Reddit zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 241,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
241,59 USD 4,14 USD 1,74%
Charts|News|Analysen

Um 20:08 Uhr sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 241,00 USD zu. Der Kurs der Reddit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 243,15 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 241,10 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 506.577 Stück gehandelt.

Bei 282,81 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,35 Prozent könnte die Reddit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 63,60 USD fiel das Papier am 25.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Reddit-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Reddit am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 499,63 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

