Reddit Aktie News: Anleger schicken Reddit am Abend ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Reddit gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Reddit nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 259,69 USD.

Die Reddit-Aktie notierte um 20:06 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 259,69 USD. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 251,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,71 USD. Bisher wurden via New York 684.879 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 282,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 8,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,60 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 75,51 Prozent wieder erreichen.

Reddit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 499,63 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Reddit einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Tesla-Aktie: Visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal

Innerhalb weniger Tage nach Start: Teslas Robotaxis mit zahlreichen Fahrfehlern