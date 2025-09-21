Reddit Aktie News: Reddit gibt am Montagnachmittag ab

Reddit im Blick

Die Aktie von Reddit gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Reddit-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 258,62 USD.

Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 258,62 USD. Im Tief verlor die Reddit-Aktie bis auf 256,55 USD. Bei 258,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.063 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 306,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 499,63 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 281,18 Mio. USD umgesetzt.

Die Reddit-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 USD je Reddit-Aktie belaufen.

