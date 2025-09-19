Reddit Aktie News: Reddit am Montagabend verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Reddit gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Reddit-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 258,43 USD ab.

Um 20:05 Uhr rutschte die Reddit-Aktie in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 258,43 USD ab. Bei 255,11 USD markierte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,00 USD. Bisher wurden heute 401.449 Reddit-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 282,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,60 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Reddit-Aktie 306,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Reddit 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 USD, nach -0,06 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Reddit 499,63 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Reddit am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Reddit-Aktie.

