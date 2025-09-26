Reddit Aktie News: Reddit verteuert sich am Montagabend

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Reddit. Zuletzt ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 240,45 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 240,45 USD zu. Im Tageshoch stieg die Reddit-Aktie bis auf 246,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 257.734 Reddit-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,81 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 17,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,53 USD. Abschläge von 73,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 31.07.2025 äußerte sich Reddit zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 281,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 499,63 Mio. USD ausgewiesen.

Reddit wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Reddit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,86 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen

Tesla-Aktie: Visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene

Reddit-Aktie zweistellig höher: Reddit mit schwarzen Zahlen im Quartal