Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag im Plus

29.09.25 16:11 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Reddit. Zuletzt sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 244,48 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Reddit-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 244,48 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 246,43 USD an. Bei 245,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.393 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 13,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,53 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 73,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Reddit ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit -0,06 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 77,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 499,63 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 281,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,86 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

