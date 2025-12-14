DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin75.975 -1,2%Euro1,1731 ±-0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Webinar: Aktien-Ideen und Rohstoffhandel unterm Weihnachtbaum - das Bulle und Bär-Depot im Dezember Webinar: Aktien-Ideen und Rohstoffhandel unterm Weihnachtbaum - das Bulle und Bär-Depot im Dezember
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Regionalbahnen rollen wieder komplett durchs Ahrtal

14.12.25 17:10 Uhr

DERNAU (dpa-AFX) - Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 verkehren wieder regelmäßig Regionalbahnen auf der nun komplett befahrbaren Strecke zwischen Remagen und Ahrbrück. Der Betrieb sei am Sonntag wie geplant angelaufen, sagte eine Bahnsprecherin. Am Freitag war im Beisein von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) und Bahnchefin Evelyn Palla der letzte Abschnitt offiziell wieder in Betrieb genommen worden. "Die Bahn ist zurück im Ahrtal", hatte Palla gesagt. Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 waren im Ahrtal 135 Menschen ums Leben gekommen.

Wer­bung

Die Bahnstrecke wurde zerstört und in den vergangenen Jahren Stück für Stück wiederaufgebaut. Knapp vier Monate nach der Flut fuhren Züge wieder auf dem Abschnitt von Remagen zum Bahnhof Ahrweiler in Bad Neuenahr-Ahrweiler, zuletzt fehlten noch 14 Kilometer zwischen Walporzheim, ein Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, und Ahrweiler.

Insgesamt wurden auf der Ahrtal-Strecke den Angaben zufolge 18 Kilometer Gleise, 22 Brücken, fünf Tunnel und zehn Stationen wiederhergestellt. Gleichzeitig wurde die Strecke elektrifiziert und mit moderner Stellwerkstechnik ausgestattet. Das Investitionsvolumen lag laut Bahn bei insgesamt rund 590 Millionen Euro. Von Sonntag an rollen wieder zwei Regionalbahnlinien durch das enge Tal.

Die RB 30 fährt im Stundentakt zwischen Ahrbrück, Remagen und Bonn. Die neu konzipierte RB 32 rollt stündlich zunächst zwischen Altenahr und Remagen, alle zwei Stunden weiter über Koblenz nach Boppard. Wenn dann im Sommer 2026 die Arbeiten an einer Stützwand für mehr Hochwasserschutz in Heimersheim, das ebenfalls zu Bad Neuenahr-Ahrweiler gehört, fertig sind, fährt die RB 32 ebenfalls bis Ahrbrück./chs/löb/DP/he