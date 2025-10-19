DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Neben Bitcoin: Diese zehn anderen wichtigen Kryptowährungen sollten Anleger kennen Neben Bitcoin: Diese zehn anderen wichtigen Kryptowährungen sollten Anleger kennen
BVB-Aktie: Niederlage gegen Bayern BVB-Aktie: Niederlage gegen Bayern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Regulärer Flugbetrieb nach Sperrung am Flughafen München

19.10.25 08:22 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach der kurzzeitigen Sperrung der Start- und Landebahn am Münchner Flughafen wegen "verdächtiger Wahrnehmungen" läuft der Flugbetrieb seit dem Morgen wieder regulär. Die Auswirkungen seien gering gewesen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Drei Flieger seien am späten Samstagabend umgeleitet worden, von denen einer anschließend doch in München gelandet sei.

Wer­bung

Mehrere Menschen hatten nach Angaben der Bundespolizei "verdächtige Wahrnehmungen" gemacht. Die Flugsicherung setzte den Flugverkehr gegen 22.00 Uhr für rund eine halbe Stunde aus, wie ein Sprecher sagte. Eine weitere kurze Sperrung gab es demnach gegen 23.00 Uhr. Unklar blieb zunächst, ob es sich bei den Wahrnehmungen um mutmaßliche Drohnensichtungen handelte. Ein Bundespolizeisprecher machte dazu am Morgen zunächst keine weiteren Angaben.

Tausende Reisende Anfang Oktober gestrandet

Anfang Oktober war an zwei aufeinanderfolgenden Abenden der Luftverkehr am Airport der bayerischen Landeshauptstadt nach mutmaßlichen Drohnensichtungen eingestellt worden. An den beiden Tagen waren knapp 10.000 Reisende betroffen. Einige von ihnen mussten auf Feldbetten und Isomatten in den Terminals übernachten./mgn/DP/zb