DAX25.276 +0,4%Est506.195 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.630 +0,2%Euro1,1803 -0,1%Öl69,89 -1,5%Gold5.164 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral
NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Reiche beschwert sich über Arbeit der EU-Kommission

26.02.26 11:46 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat scharfe Kritik an der Europäischen Kommission unter ihrer Parteikollegin Ursula von der Leyen geäußert. "Der Industrial Accelerator Act ist der 50. Vorschlag, parallel zu schon 49 existierenden, wie europäisch beschafft werden soll", sagte die Politikerin in Brüssel. Das könne "keiner mehr überblicken". Der erwartete Vorschlag für ein Gesetz zur Stärkung der Industrie enthalte außerdem 30 zusätzliche Subregelungen. "Das ist zu kompliziert."

Wer­bung

Reiche sagte bei einem Treffen der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen europäischen Minister: "Das ist das Gegenteil von Entbürokratisierung. Wir brauchen mehr Freiräume, wir brauchen mehr Spielräume und weniger Regeln aus Brüssel."

"Made with Europe"

In der EU wird darüber diskutiert, ob mit öffentlichen Geldern bevorzugt europäische Produkte und Dienstleistungen gekauft werden sollen. Reiche kritisierte, dass ein solcher "Made in Europe"-Ansatz die Beziehungen zu anderen Ländern negativ beeinflussen würde. Man könne ja nicht "Partner wie Kanada einladen, mit uns zu handeln" und gleichzeitig sagen: "Wir kaufen nur noch europäisch". Sie sprach sich für einen "Made with Europe"-Ansatz aus, der auch Produkte von Handelspartnern einschließen würde.

Kritik an der Arbeit der Kommission wird auch in einem Positionspapier deutlich, das Reiche und neun europäische Kollegen abgestimmt haben. Überschneidungen und Widersprüche in Regelungen müssten beseitigt werden, heißt es darin unter anderem./wea/DP/jha