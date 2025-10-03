RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

RELX im Fokus

Die Aktie von RELX gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 46,42 USD ab.

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 46,42 USD. Die Abwärtsbewegung der RELX-Aktie ging bis auf 46,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,18 USD. Zuletzt wechselten 129.164 RELX-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,30 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,900 USD aus.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte RELX Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,72 USD fest.

