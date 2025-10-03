DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.784 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
RELX im Fokus

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

03.10.25 20:23 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von RELX gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 46,42 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,56 EUR -0,16 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 46,42 USD. Die Abwärtsbewegung der RELX-Aktie ging bis auf 46,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,18 USD. Zuletzt wechselten 129.164 RELX-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,30 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,900 USD aus.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte RELX Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RELX-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,72 USD fest.

Redaktion finanzen.net

