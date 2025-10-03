DAX24.374 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.877 +0,1%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,60 +0,4%Gold3.879 +0,6%
So entwickelt sich RELX

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

03.10.25 16:10 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von RELX gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 46,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,74 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 46,39 USD. Die Abwärtsbewegung der RELX-Aktie ging bis auf 46,14 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,18 USD. Zuletzt wurden via New York 15.567 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,72 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,900 USD belaufen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

