RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von RELX gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 45,01 USD.

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 45,01 USD. Die RELX-Aktie sank bis auf 44,87 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 45,09 USD. Zuletzt wurden via New York 248.671 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 56,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 20,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RELX-Aktie mit einem Verlust von 1,80 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,899 USD aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von RELX wird am 12.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

