DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.256 -1,9%Top 10 Crypto15,74 -4,8%Nas22.350 -2,9%Bitcoin100.269 -4,7%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
DAX in KW 41: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Tesla-Aktie höher: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" - abgespecktes Model Y auch in Deutschland
RELX im Blick

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Freitagabend mit roten Vorzeichen

10.10.25 20:25 Uhr
Die Aktie von RELX gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 45,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
38,84 EUR 0,82 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 45,01 USD. Die RELX-Aktie sank bis auf 44,87 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 45,09 USD. Zuletzt wurden via New York 248.671 RELX-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 56,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 20,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RELX-Aktie mit einem Verlust von 1,80 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,899 USD aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von RELX wird am 12.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können RELX-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RELX ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

