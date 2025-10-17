DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,29 +0,4%Gold4.227 -2,3%
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Abend mit Einbußen

17.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 45,09 USD ab.

Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 45,09 USD. Die Abwärtsbewegung der RELX-Aktie ging bis auf 44,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,82 USD. Bisher wurden via New York 199.505 RELX-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 2,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,898 USD belaufen.

Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

