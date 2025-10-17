RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag im Minus
Die Aktie von RELX gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 44,93 USD ab.
Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 44,93 USD. Die Abwärtsbewegung der RELX-Aktie ging bis auf 44,79 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.174 RELX-Aktien umgesetzt.
Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RELX-Aktie damit 1,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,898 USD, nach 0,840 USD im Jahr 2024.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Am 18.02.2027 wird RELX schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2025 aus.
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
