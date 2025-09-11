RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX gewinnt am Nachmittag

Blick auf RELX-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RELX. Zuletzt ging es für das RELX-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 46,90 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die RELX-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 46,90 USD. Zwischenzeitlich stieg die RELX-Aktie sogar auf 46,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,83 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.306 RELX-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 56,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,04 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,900 USD. Im Vorjahr hatte RELX 0,840 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. RELX dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,73 USD je Aktie in den RELX-Büchern.

