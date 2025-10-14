RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RELX gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 45,44 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 45,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die RELX-Aktie bei 45,47 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 45,35 USD. Bisher wurden heute 26.975 RELX-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 56,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,90 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,20 USD am 16.11.2024. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 2,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,898 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.

Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,72 USD je RELX-Aktie.

