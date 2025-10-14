RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX macht am Dienstagnachmittag Boden gut
Die Aktie von RELX gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 45,44 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 45,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die RELX-Aktie bei 45,47 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 45,35 USD. Bisher wurden heute 26.975 RELX-Aktien gehandelt.
Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 56,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,90 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,20 USD am 16.11.2024. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 2,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,898 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.
Die RELX-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,72 USD je RELX-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RELX-Aktie
Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude
RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
Analysen zu RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (spons. ADRs) (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen