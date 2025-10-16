RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von RELX. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der RELX-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 45,06 USD.

Im New York-Handel kam die RELX-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 45,06 USD. Bei 45,15 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 45,00 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,15 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 16.915 RELX-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2025 markierte das Papier bei 56,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,94 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,20 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RELX-Aktie mit einem Verlust von 1,91 Prozent wieder erreichen.

Für RELX-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,840 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,898 USD ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte RELX die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2025 aus.

