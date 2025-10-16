DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.530 -0,6%Bitcoin92.713 -2,5%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Notierung im Blick

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX kommt am Donnerstagabend kaum vom Fleck

16.10.25 20:23 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 45,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
38,62 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 45,00 USD. Kurzfristig markierte die RELX-Aktie bei 45,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die RELX-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,87 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.751 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RELX-Aktie mit einem Verlust von 1,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für RELX-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,840 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,898 USD belaufen.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass RELX im Jahr 2025 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

