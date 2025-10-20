RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag gefragt

Kurs der RELX

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RELX. Das Papier von RELX konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 45,58 USD.

Um 15:53 Uhr wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 45,58 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die RELX-Aktie bei 45,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.876 RELX-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RELX-Aktie 23,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 3,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,898 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass RELX im Jahr 2025 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

