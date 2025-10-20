DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.990 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,49 -1,4%Gold4.350 +2,3%
Kurs der RELX

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag gefragt

20.10.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RELX. Das Papier von RELX konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 45,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
38,66 EUR 0,10 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die RELX-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 45,58 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die RELX-Aktie bei 45,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.876 RELX-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RELX-Aktie 23,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 3,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,898 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass RELX im Jahr 2025 1,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

