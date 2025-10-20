RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagabend in Grün
Die Aktie von RELX gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 45,86 USD.
Um 20:07 Uhr stieg die RELX-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 45,86 USD. In der Spitze gewann die RELX-Aktie bis auf 45,86 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,51 USD. Zuletzt wechselten via New York 124.426 RELX-Aktien den Besitzer.
Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RELX-Aktie mit einem Kursplus von 22,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,840 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,898 USD je RELX-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
