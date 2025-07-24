RELX Aktie News: RELX verliert am Abend

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 48,18 USD ab.

Die RELX-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 48,18 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der RELX-Aktie ging bis auf 48,06 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,28 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 120.301 RELX-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 56,30 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RELX-Aktie 16,85 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 44,20 USD. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 9,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RELX-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,840 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,898 USD aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach