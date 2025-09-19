RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von RELX gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 46,68 USD.
Um 15:50 Uhr ging es für die RELX-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 46,68 USD. Der Kurs der RELX-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,65 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 46,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.452 RELX-Aktien umgesetzt.
Am 28.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,30 USD an. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 20,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 44,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,900 USD. Im Vorjahr erhielten RELX-Aktionäre 0,840 USD je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RELX-Aktie in Höhe von 1,72 USD im Jahr 2025 aus.
