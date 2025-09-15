RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX büßt am Nachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RELX gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 47,25 USD.

Der RELX-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 47,25 USD. In der Spitze büßte die RELX-Aktie bis auf 47,19 USD ein. Bei 47,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der RELX-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.709 Stück gehandelt.

Bei 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,15 Prozent. Bei einem Wert von 44,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 6,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RELX seine Aktionäre 2024 mit 0,840 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,900 USD je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte RELX Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

