RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von RELX

19.09.25 20:24 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von RELX

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von RELX. Die Aktionäre schickten das Papier von RELX nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 47,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
40,16 EUR -0,28 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 47,06 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die RELX-Aktie bis auf 46,86 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 47,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 132.692 RELX-Aktien.

Bei 56,30 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der RELX-Aktie ist somit 19,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,20 USD ab. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 6,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,840 USD an RELX-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,900 USD.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte RELX am 12.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt nach

