RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX fällt am Nachmittag

Die Aktie von RELX gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 46,88 USD abwärts.
Die RELX-Aktie musste um 15:51 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 46,88 USD. Die RELX-Aktie sank bis auf 46,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 24.400 RELX-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,30 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RELX-Aktie mit einem Kursplus von 20,09 Prozent wieder erreichen. Bei 44,20 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 6,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,900 USD.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
In der RELX-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
