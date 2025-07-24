RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Nachmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 48,36 USD.
Die RELX-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 48,36 USD. Zwischenzeitlich weitete die RELX-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,21 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,21 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 21.723 RELX-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RELX-Aktie somit 14,10 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RELX-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass RELX-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,899 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete RELX 0,840 USD aus.
RELX wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.02.2018
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2017
|RELX Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
