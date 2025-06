RENK Aktie News: RENK bricht am Mittwochnachmittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 6,1 Prozent auf 79,87 EUR ab.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 6,1 Prozent bei 79,87 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 78,73 EUR. Bei 85,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.381.765 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,62 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 77,83 Prozent Luft nach unten.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,594 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,44 EUR aus.

RENK gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. RENK hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 272,62 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 193,94 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rheinmetall-Aktie gesucht: Rheinmetall ersetzt Kering im EuroStoxx 50 - Auch RENK- und HENSOLDT-Aktie höher

JPMorgan mega-bullish für Rheinmetall, RENK und HENSOLDT - Aktien teils mit neuen Rekorden

Deutsche Rüstungsaktien mit starkem Aufwärtspotenzial laut JPMorgan