RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 56,67 EUR abwärts.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 56,67 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 55,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.029.495 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 60,10 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 6,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 68,76 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,588 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,58 EUR je RENK-Aktie an.

Am 26.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,11 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 362,17 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 213,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je RENK-Aktie belaufen.

