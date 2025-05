RENK Aktie News: RENK am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 58,69 EUR.

Die RENK-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 58,69 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 59,57 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 58,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,91 EUR. Zuletzt wechselten 63.629 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 60,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 2,35 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 231,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,588 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,58 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte RENK am 26.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 362,17 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213,94 Mio. EUR in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & Co. holen Abschläge auf: Unsicherheit um Kanzlerwahl und Infrastrukturpaket

RENK-Aktie: Experten empfehlen RENK im April mehrheitlich zum Kauf

RENK-Aktie trotzt Abstufung durch Hauck Aufhäuser und legt zu