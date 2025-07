RENK Aktie News: RENK am Nachmittag freundlich

So bewegt sich RENK

Die Aktie von RENK gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 67,28 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,1 Prozent auf 67,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 67,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,14 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 608.060 Aktien.

Am 04.06.2025 markierte das Papier bei 85,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 27,76 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 73,68 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,592 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 52,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 14.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 272,62 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,94 Mio. EUR in den Büchern standen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

