RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag deutlich nach

Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 6,1 Prozent auf 23,23 EUR ab.

Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 6,1 Prozent auf 23,23 EUR abwärts. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 22,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 533.782 RENK-Aktien.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,443 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 31,90 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte RENK am 15.05.2024 vor.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 19.08.2025.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,04 EUR je Aktie.

