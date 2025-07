RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 72,30 EUR.

Das Papier von RENK legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 72,30 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 72,39 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.687 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,71 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,51 Prozent.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,587 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,80 EUR je RENK-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 272,62 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,57 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

