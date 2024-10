RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 19,43 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 19,43 EUR zu. Die RENK-Aktie legte bis auf 19,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 19,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.044 Stück gehandelt.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,445 EUR je RENK-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 31,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.08.2024.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 01.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je RENK-Aktie belaufen.

