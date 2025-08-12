Rennspiel Mario Kart: Wüst verliert 'knapp' an der Konsole
Werte in diesem Artikel
KÖLN (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat beim Spielen an der Konsole noch Potenzial. Der CDU-Politiker nahm bei seinem Rundgang über die Gamescom an einem Rennen des Videospiels Nintendo Mario Kart teil, dabei kam er unter 24 Spielern auf Platz 20. Neben ihm saß die für Games zuständige Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), die Achte wurde. Später sagte Wüst augenzwinkernd, man könne bei Mario Kart ja mal "knapp" gegen die Bundesforschungsministerin verlieren.
Daraufhin stellte Bär infrage, dass das knapp gewesen sei. Sie habe leider nicht an der Konsole üben können, sei im realen Leben auf der Fahrt nach NRW zur Gamescom aber am Steuer ihres Autos schnell gewesen, sagte die Christsoziale. Leider zu schnell: "Ich wurde gestern geblitzt - vielleicht hat es auch damit etwas zu tun, dass ich heute bei Mario Kart etwas besser abgeschnitten habe als Du."/wdw/DP/jha
