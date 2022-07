Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagvormittag fester

Das Papier von Rheinmetall konnte um 01.07.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 221,10 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 221,80 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 221,80 EUR. Zuletzt wechselten 18.066 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (227,90 EUR) erklomm das Papier am 30.06.2022. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 2,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.09.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 189,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 06.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.266,00 EUR – eine Minderung von 9,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.405,00 EUR eingefahren.

Am 05.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Rheinmetall-Tochter schließt Vertrag mit US-Navy

Juni 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie profitiert: Rheinmetall erhält Auftrag aus China im Bereich E-Mobilität

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com