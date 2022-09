Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 4,9 Prozent auf 150,65 EUR nach. Bei 149,35 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 156,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.296 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,90 Prozent. Am 10.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 97,50 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,67 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 05.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.408,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.315,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,07 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 10,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Neuaufstellung im September: Rheinmetall- und Siemens Energy-Aktien rangeln um möglichen Platz im DAX

Rheinmetall-Aktie: Vorsichtiger beim Umsatz

Rheinmetall und General Motors kooperieren bei LKW-Projekt der US Army - Aktie dennoch leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com